Экс-жена Кейна перевела $ 200 Хартману. Его оштрафовали за средний палец в адрес Эвандера

Бывшая жена нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Эвандера Кейна, Анна, перевела форварду «Миннесоты Уайлд» Райану Хартману $ 200, сообщается в одной из социальных сетей девушки.
Ранее Хартман был оштрафован на $ 4,25 тыс. за неспортивное поведение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтоном». В одном из эпизодов встречи форвард «нефтяников» Эвандер Кейн начал выяснять на льду отношения с российским нападающим Кириллом Капризовым, потом россиянина подъехали защищать одноклубники. Райан Хартман на эмоциях показал канадцу средний палец.
Напомним, летом у Кейна и его уже бывшей жены произошёл ряд конфликтов.
В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:1.
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