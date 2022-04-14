Экс-жена Кейна перевела $ 200 Хартману. Его оштрафовали за средний палец в адрес Эвандера

Бывшая жена нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Эвандера Кейна, Анна, перевела форварду «Миннесоты Уайлд» Райану Хартману $ 200, сообщается в одной из социальных сетей девушки.

Ранее Хартман был оштрафован на $ 4,25 тыс. за неспортивное поведение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтоном». В одном из эпизодов встречи форвард «нефтяников» Эвандер Кейн начал выяснять на льду отношения с российским нападающим Кириллом Капризовым, потом россиянина подъехали защищать одноклубники. Райан Хартман на эмоциях показал канадцу средний палец.

Напомним, летом у Кейна и его уже бывшей жены произошёл ряд конфликтов.

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:1.