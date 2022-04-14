Артемий Панарин забил 22-й гол в 70-м матче НХЛ в нынешнем сезоне

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, россиянин забил 22-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 67 результативных передач в 70 играх.
Всего за карьеру в НХЛ Панарин принял участие в 503 матчах, в которых записал в свой актив 187 голов и сделал 375 результативных передач.
На данный момент «Рейнджерс» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 100 очков. «Филадельфия», в свою очередь, набрав 57 очков, находится на 15-м месте на Востоке.
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