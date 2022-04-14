Александр Георгиев вышел на 9-е место в истории НХЛ по матчам на «0» среди россиян

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев парировал 28 бросков, во второй раз в нынешнем сезоне оформив шат-аут в регулярном чемпионате НХЛ. Благодаря этому Георгиев вышел на 9-е место в истории НХЛ по матчам на «0» среди россиян, повторив результат Михаила Шталенкова. В активе обоих вратарей по восемь сухих матчей в НХЛ.
Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59), второе место занимает Николай Хабибулин (46), топ-3 замыкает голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (37). В пятёрку лучших также входят вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов (36) и Илья Брызгалов (34). Следом располагаются голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (28), вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин (11) и выступающий за «Айлендерс» Илья Сорокин (9).
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