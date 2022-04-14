«Коламбус» крупно обыграл «Монреаль», у Гаврикова передача

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева — 5:1.
В составе «Коламбуса» дублем отметился Джек Рослович, а также шайбы в свой актив записали Патрик Лайне, Коул Силлинджер и Эмиль Бемстрём. Российский защитник Владислав Гавриков провёл на льду 21 минуту 3 секунды, отметившись голевой передачей. В 72 играх на счету Гаврикова 32 (5+27) очка.
У «Монреаля» единственную шайбу забросил Райан Пилинг. Россиянин Александр Романов сыграл 19 минут 38 секунд, заработав «-3».
После 74 матчей «Коламбус» занимает 10-е место в Восточной конференции. В активе команды 76 очков. «Монреаль» (74) находится на 16-й позиции на Востоке. На счету команды 51 балл.
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