«Колорадо» со счётом 9:3 разгромил «Лос-Анджелес». У Ничушкина – дубль

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 9:3, благодаря чему они продлили свою выигрышную серию до семи игр.

В составе «Колорадо» хет-трик оформил Натан Маккиннон, по дублю на свой счёт записали российский нападающий Валерий Ничушкин и канадский форвард Николя Обе-Кюбель, ещё по шайбе у Андре Бураковски и Кейла Макара. За «Лос-Анджелес» забрасывали Адриан Кемпе, Алекс Иафалло и Филлип Дано.

На счету Ничушкина в этом сезоне 21 заброшенная шайба, также он отдал 22 результативные передачи (43 очка), заработав коэффициент полезности «+20».

Напомним, «Колорадо» является лидером турнирной таблицы Западной конференции НХЛ со 112 очками в 73 играх. «Лос-Анджелес» (88) – на 8-м месте.