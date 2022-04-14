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«Колорадо» со счётом 9:3 разгромил «Лос-Анджелес». У Ничушкина – дубль

«Колорадо» со счётом 9:3 разгромил «Лос-Анджелес». У Ничушкина – дубль
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 9:3, благодаря чему они продлили свою выигрышную серию до семи игр.

В составе «Колорадо» хет-трик оформил Натан Маккиннон, по дублю на свой счёт записали российский нападающий Валерий Ничушкин и канадский форвард Николя Обе-Кюбель, ещё по шайбе у Андре Бураковски и Кейла Макара. За «Лос-Анджелес» забрасывали Адриан Кемпе, Алекс Иафалло и Филлип Дано.

На счету Ничушкина в этом сезоне 21 заброшенная шайба, также он отдал 22 результативные передачи (43 очка), заработав коэффициент полезности «+20».

Напомним, «Колорадо» является лидером турнирной таблицы Западной конференции НХЛ со 112 очками в 73 играх. «Лос-Анджелес» (88) – на 8-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2022, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
9 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Обе-Кюбель (Джонсон, Байрэм) – 02:54 (5x5)   2:0 Ничушкин (Байрэм, Лехконен) – 03:33 (5x5)   3:0 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 10:15 (5x4)   4:0 Обе-Кюбель (Ньюхук, Тэйвз) – 10:56 (5x5)   4:1 Кемпе (Калиев, Стечер) – 21:43 (5x5)   4:2 Иафалло (Спенс, Лизотт) – 30:40 (5x5)   5:2 Бураковски (Маккиннон) – 33:05 (5x5)   6:2 Макар (Маккиннон, Лехконен) – 38:22 (5x4)   7:2 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 41:18 (5x5)   8:2 Ничушкин (Макар) – 46:11 (5x5)   9:2 Маккиннон (Бураковски) – 49:52 (5x5)   9:3 Дано (Спенс, Мур) – 55:09 (5x5)
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