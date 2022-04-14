Губернатор Челябинской области встретился с игроками «Трактора»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с игроками «Трактора».



«Дорогие друзья, хочу сказать вам большое спасибо за прошедший сезон, он стал одним из самых ярких за последнее время и, без сомнения, на долгие годы останется в памяти болельщиков «Трактора». Команда на высоком уровне провела регулярный чемпионат. Если брать последние несколько лет, то динамичный подъём говорит о том, что мы системно работаем над тем, чтобы делать команду лучше и лучше. «Трактор» уверенно преодолел две стадии плей-офф, завоевал бронзовые медали КХЛ. К сожалению, не получилось сыграть в финале Кубка Гагарина, к чему мы все стремились. Я уверен, что шансы были достаточно серьёзные.



Считаю, что клуб максимально постарался выполнить все основные задачи на сезон. В целом, команда, тренеры проявили себя очень неплохо», – цитирует Текслера официальный телеграм-канал клуба.