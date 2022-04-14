Решающий матч серии СКА – ЦСКА в плей-офф КХЛ: где и во сколько смотреть прямой эфир

Сегодня, 14 апреля, состоится очередной игровой день в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Западной конференции состоится одна встреча. Санкт-Петербургский СКА сыграет дома с московским ЦСКА. Встреча состоится в Ледовом дворце в Петербурге. Начало — в 19:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканалах KHL, KHL Prime и «Матч ТВ».



На данный момент счёт в серии равный — 3-3. В другом полуфинале Кубка Гагарина — 2022 встречались магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». Коллектив Ильи Воробьёва одержал победу в пятом матче со счётом 2:1 и вышел в финал КХЛ, выиграв серию — 4-1.



Действующим обладателем трофея является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший ЦСКА со счётом 4-2 в серии.



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