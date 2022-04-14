Б. Майоров: Воробьёв ещё раз доказал, что «Металлург» не зря занял первое место на Востоке
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о серии «Металлург» — «Трактор» в полуфинале Кубка Гагарина.
«Не скажу, что «Металлург» очень легко обыграл «Трактор». Сейчас «Магнитке» главное задуматься над вопросом с большим количеством пропущенных шайб, чтобы не повторить того, что, к примеру, было в серии с «Авангардом». Но справедливости ради отметим, что и забивали магнитогорцы прилично.
Илья Воробьёв продемонстрировал тренерскую работу, вывел команду в финал Кубка Гагарина, это уже хорошо. Он ещё раз доказал, что «Металлург» не зря занял первое место на Востоке в регулярном чемпионате», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Комментарии
- 14 апреля 2022
-
13:40
-
12:30
-
12:12
-
12:00
-
11:40
-
11:00
-
11:00
-
10:52
-
10:15
-
09:45
-
09:31
-
09:00
-
08:57
-
08:40
-
08:01
-
07:49
-
07:17
-
06:50
-
06:27
-
06:00
-
05:44
-
05:33
-
05:11
-
04:43
-
04:43
-
04:39
-
03:52
-
03:46
-
00:06
- 13 апреля 2022
-
23:59
-
23:32
-
23:11
-
22:56
-
22:34
-
22:15
Партнерский контент