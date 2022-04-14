Б. Майоров: Воробьёв ещё раз доказал, что «Металлург» не зря занял первое место на Востоке

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о серии «Металлург» — «Трактор» в полуфинале Кубка Гагарина.

«Не скажу, что «Металлург» очень легко обыграл «Трактор». Сейчас «Магнитке» главное задуматься над вопросом с большим количеством пропущенных шайб, чтобы не повторить того, что, к примеру, было в серии с «Авангардом». Но справедливости ради отметим, что и забивали магнитогорцы прилично.



Илья Воробьёв продемонстрировал тренерскую работу, вывел команду в финал Кубка Гагарина, это уже хорошо. Он ещё раз доказал, что «Металлург» не зря занял первое место на Востоке в регулярном чемпионате», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.