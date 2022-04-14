Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Б. Майоров: Воробьёв ещё раз доказал, что «Металлург» не зря занял первое место на Востоке

Б. Майоров: Воробьёв ещё раз доказал, что «Металлург» не зря занял первое место на Востоке
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о серии «Металлург» — «Трактор» в полуфинале Кубка Гагарина.

«Не скажу, что «Металлург» очень легко обыграл «Трактор». Сейчас «Магнитке» главное задуматься над вопросом с большим количеством пропущенных шайб, чтобы не повторить того, что, к примеру, было в серии с «Авангардом». Но справедливости ради отметим, что и забивали магнитогорцы прилично.

Илья Воробьёв продемонстрировал тренерскую работу, вывел команду в финал Кубка Гагарина, это уже хорошо. Он ещё раз доказал, что «Металлург» не зря занял первое место на Востоке в регулярном чемпионате», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Магнитка» — украшение КХЛ, у «Трактора» не видно победного будущего. Итоги финала Востока «Магнитка» — украшение КХЛ, у «Трактора» не видно победного будущего. Итоги финала Востока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022