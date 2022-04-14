В «Динамо» объяснили исчезновение Овечкина из состава руководства на официальном сайте

Пресс-секретарь московского «Динамо» Михаил Кравченко объяснил причину исчезновения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из состава руководства клуба.

«Его фото на официальном сайте клуба убрали из данного раздела ещё перед стартом нынешнего сезона. Он как был советником генерального менеджера клуба, так и остаётся. В этом плане ничего не изменилось.

В клубе просто решили, что в этом разделе должны быть представлены только те руководители, которые постоянно находятся в Москве и непосредственно работают с командой. Тут точно не надо искать никакого политического подтекста. Даже удивительно, почему СМИ только сейчас обратили на это внимание.

При этом мы с Сашей находимся на постоянной связи. «Динамо» поддерживает своего воспитанника, понимая, что российским хоккеистам сейчас непросто приходится за океаном. В свою очередь, Александр консультирует менеджмент нашего клуба по вопросам с игроками, выступающими в НХЛ и АХЛ, если они попадают в зону интересов «Динамо», – заявил Кравченко «Чемпионату».

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