Дементьев – о матче СКА – ЦСКА: не представляю, что одна из команд будет играть от обороны

Известный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился ожиданиями от седьмого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина СКА – ЦСКА.



«Я как раз говорил и предполагал, что в этой серии будет семь матчей. Вероятность была велика, так оно и случилось. Команды близки по стилю, техническому оснащению игроков и тактическому плану. В седьмой встрече немалую роль сыграет везение и использование голевых моментов любой из команд. Предсказать победителя крайне сложно, но с уверенностью можно сказать, что нас ждёт бескомпромиссный и интересный хоккей. Даже не представляю, что одна из команд будет играть от обороны. Игра вратарей тоже решит многое. И ЦСКА, и СКА заслуживают выхода в финал Кубка Гагарина», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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