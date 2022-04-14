Савин: «Трактор» сделал определённый уверенный шаг по сравнению с прошлым сезоном

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин поблагодарил команду, персонал и Губернатора Челябинской области за сезон.
«В первую очередь, именно вам (Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. – Прим. «Чемпионата») хотел бы выразить слова благодарности за ту поддержку, которую вы оказываете «Трактору» в последнее время. Стабильность очень важна, именно она во многом является залогом командных успехов. В этом году мы высоко задали планку спортивных результатов команды и завоевали бронзовые медали чемпионата КХЛ. Это седьмые медали за всю 75-летнюю историю команды. И, конечно, сделали определённый уверенный шаг по сравнению с прошлым сезоном. Эта положительная динамика позволяет нам рассчитывать на более успешное выступление в следующем году.
Мы все знаем цель, к ней идём, я уверен, что она будет достигнута. Огромное спасибо хотелось бы сказать хоккеистам, персоналу, тренерскому штабу, менеджменту команды и нашим болельщикам за ту поддержку, те эмоции, которые мы пережили в этом сезоне. Именно огромный объём совместной работы позволил нам добиться положительного результата. Уверен, что с учётом накопленного в этом сезоне опыта мы станем ещё сильнее и вернёмся в следующем году для выполнения этой максимальной задачи», – цитирует Савина официальный сайт клуба.
- 14 апреля 2022
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