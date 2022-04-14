«Спартак» продлил контракт с Семёном Ручкиным
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«Спартак» продлил контракт с защитником Семёном Ручкиным на два года, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года и носит двусторонний характер.
Таким образом, Семён имеет право выступать за фарм-клуб красно-белых воскресенский «Химик», выступающий в ВХЛ.
Нынешний сезон стал для 25-летнего защитника лучшим в КХЛ. Он провёл 43 матча в регулярном чемпионате и набрал пять очков: забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи. В плей-офф на его счету пять игр.
Ранее хоккеист выступал за петербургское «Динамо», «Ижсталь», «Авангард», «Нижний Новгород», а также принимал участие в играх за «Химик».
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