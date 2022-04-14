Яри Курри выкупил 40% акций «Йокерита». Теперь клуб принадлежит ему на 100%

Президент «Йокерита» Яри Курри выкупил у компании NN Harjavalta, выпускающей никелевую продукцию, 40% акций ХК «Йокерит». Теперь ему принадлежат все 100% акций.

«Я хотел бы поблагодарить NN Harjavalta за сотрудничество в течение прошлых сезонов. Нам предстоит проделать большую работу по реорганизации собственности клуба и получению финансирования для нашей деятельности. Тем не менее, мы рады, что финские компании и частные лица хотят быть с «Йокеритом», — цитирует Курри официальный сайт клуба.

Сотрудничество между клубом и финской никелевой компанией NN Harjavalta Oy началось в 2017 году. В июне 2019 года NN Harjavalta приобрела 40-процентную долю в клубе.

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