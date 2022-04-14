Билялетдинов рассказал о работе с Овечкиным на его этапе развития

Бывший тренер «Динамо», «Ак Барса» и сборной России Зинэтула Билялетдинов ответил на критику о том, что он не умеет работать с молодыми игроками.



«Да я даже реагировать не буду. Мне всё равно, что они пишут. У них такая работа. Мне это неинтересно даже.



Овечкин – самый талантливый воспитанник? Во-первых, он сам был талантливым и способным игроком. Моя помощь заключалась в том, чтобы помочь Александру на раннем этапе развить его талант. Остальное он всё сам сделал. Овечкин очень хороший хоккеист, сильный спортсмен. У него были серьёзные задатки, которые мне надо было сохранить, всё же играть он у меня начал довольно рано. И были вещи, которые ему надо было подсказать, как надо сделать. А так всё, чего он в дальнейшем достиг, это уже его заслуга.



Он говорил, что мы персонально занимались с ним после тренировок? Если честно, то я уже и не помню, что именно делали. Тут ничего такого необычного нет – не только с ним работал персонально. Любой тренер проводит дополнительные занятия, если видит в хоккеисте потенциал, и не с одним игроком. Показываются какие-то ключевые элементы, которые могут вывести игрока на новый уровень. Или надо что-то поправить», – цитирует Билялетдинова «Татар-Информ».