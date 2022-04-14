К. Сафронов: СКА и ЦСКА — две абсолютно равные команды

Известный в прошлом защитник Кирилл Сафронов, игравший за СКА и «Локомотив», поделился ожиданиями от седьмого матча серии СКА – ЦСКА.
«Жду отличной игры. Седьмой матч – это лучшее, что может быть в хоккее. Огромная нагрузка, ответственность на ребятах – и эмоциональная, и физическая. Надеюсь, что болельщики увидят интересный хоккей и победит сильнейший.
Перед серией говорили, что не так много шансов у СКА, но серия показала, что это две абсолютно равные, мощные команды играют, было небольшое преимущество у СКА перед прошлым матчем, но сравняли серию армейцы из Москвы. Решающий матч в Санкт-Петербурге, там хоккей очень любят, я уверен, что будет аншлаг, билетов уже не достать. Возможно, этот фактор сыграет в пользу СКА, не зря говорят, что болельщики – шестой полевой игрок. Эта энергия будет в пользу СКА.
Ждать ли от лидеров ЦСКА лучшей игры, чем в прошлых матчах? Обычно ключевые игроки решают исходы ключевых матчей, но мне кажется, в обеих командах есть игроки, от которых ждут больше. У них результативность не такая большая, как кто-то ждал, но они делают огромный объём работы, которую не все болельщики видят», – сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.
- 14 апреля 2022
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