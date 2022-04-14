Коньков — о финале Запада в КХЛ: думал, что СКА не навяжет такую борьбу

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина СКА – ЦСКА.

«Две столицы борются за финал лиги. Самые лучшие, сильные команды, которые в последние годы делают всё для того, чтобы побеждать. В СКА собрана прекрасная молодёжь – ближайшее будущее нашего хоккея. А в ЦСКА – опытные, мастеровитые ребята, которые уже и на международной арене сделали многое. Сейчас эта самая лучшая вывеска.



СКА очень хорошо себя проявил. После тяжёлого поражения в Москве они смогли собраться, выиграть домашнюю игру. СКА показывает очень надёжные действия в обороне, команда дисциплинированна. Перед началом серии я думал, что СКА будет намного тяжелее, что они не смогут навязать такую борьбу. Но они с честью прошли эти шесть матчей.



Шестой матч был очень интересен: много единоборств, большая нацеленность на ворота, чёткое выполнение игрового задания, всего одно удаление. Сегодня будет развязка. Я жду с нетерпением седьмого матча», – сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.