Кубок Гагарина отправился в Магнитогорск в рамках пути по городам финалистов плей-офф КХЛ

Сегодня, 14 апреля, главный трофей Континентальной хоккейной лиги покинул офис КХЛ и отправился в традиционный ежегодный путь по городам финалистов Кубка Гагарина, сообщает официальный сайт КХЛ.



Первой точкой на карте стал Магнитогорск. Ранее в марте 2022-го трофей совершил тур по городам Приволжского федерального округа – Саратов, Оренбург, Уфа, Стерлитамак, Саранск и Пенза. 12 апреля в День космонавтики трофей отправился в Звёздный городок в Центр подготовки космонавтов.

Источник: официальный сайт КХЛ.

Кубок Гагарина впервые был вручён 12 апреля 2009 года «Ак Барсу», который стал первым чемпионом КХЛ. За это время обладателями трофея становились также «Салават Юлаев», московское «Динамо», «Металлург», СКА, ЦСКА и «Авангард».



Напомним, «Металлург» сыграет в финале Кубка Гагарина — 2022 с победителем пары между СКА и ЦСКА (3-3).