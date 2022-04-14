Коньков: как можно называть С. Фёдорова дебютантом? Он был высокой фигурой в хоккее

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о главных тренерах ЦСКА и СКА — Сергее Фёдорове и Романе Ротенберге.



«Как вы можете назвать Сергея Фёдорова дебютантом? Он был высокой фигурой в хоккее, долго работал в ЦСКА. Да, немного перестроился, но он был тренером на Олимпийских играх. Он прекрасно знает, что делает, и результат говорит сам за себя.



Новая должность Романа Ротенберга – здесь, конечно, все наблюдают за тем, что происходит. Но надо отдать должное, что у него есть помощники, которые длительное время находятся в команде, и он сам знает каждого игрока от и до, знает все их возможности. Нельзя сказать, что это работа одного человека. Мы наблюдаем, а выводы будем делать по результатам» — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.