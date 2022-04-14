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СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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18:45 Мск
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СКА — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция решающего матча серии плей-офф КХЛ

СКА — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция решающего матча серии плей-офф КХЛ
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Сегодня, 14 апреля, состоится седьмой матч в рамках финала Западной конференции Кубка Гагарина — 2022. Санкт-петербургский СКА сыграет дома с московским ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент счёт в серии равный — 3-3. В другом полуфинале Кубка Гагарина — 2022 встречались магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». Коллектив Ильи Воробьёва одержал победу в пятом матче со счётом 2:1 и вышел в финал КХЛ, выиграв серию — 4-1.

Действующим обладателем трофея является «Авангард», в финале 2021 года победивший ЦСКА со счётом 4-2 в серии.

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