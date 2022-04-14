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Плющев: Капризов — игрок с большой буквы. Он делает игру для «Миннесоты» и своих партнёров

Плющев: Капризов — игрок с большой буквы. Он делает игру для «Миннесоты» и своих партнёров
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал выступление в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Капризов показывает прекрасную результативность. Доказывает, что он игрок с большой буквы. Не думаю, что Кирилл гоняется за какими-то персональными результатами. Не зря он получил такой контракт – талантливый парень, хороший человек.

Возможно, обгонит Овечкина по заброшенным шайбам в этом сезоне. Но суть не в этом. Главное, что он делает игру для своей команды и своих партнёров», – приводят слова Плющева «Известия».

В текущем регулярном сезоне НХЛ 24-летний россиянин сумел набрать 91 (42+49) балл в 71 проведённой встрече.

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