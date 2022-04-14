«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с форвардом Кулёминым
Поделиться
Уфимский «Салават Юлаев» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с нападающим Николаем Кулёминым.
Отмечается, что соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги — 2021/2202 Кулёмин принял участие в 45 матчах, набрав 27 (14+13) очков при показателе полезности «+19». В плей-офф он провёл 11 игр, забросив три шайбы при общей полезности «+1». Кулёмин стал игроком «Салавата Юлаева» летом 2021 года, подписав пробное соглашение, а позже заключив полноценный контракт.
Напомним, «Салават Юлаев» занял третье место в таблице Востока по итогам регулярки и вышел в плей-офф Кубка Гагарина — 2022, дойдя до четвертьфинала, где в шести матчах уступил челябинскому «Трактору».
Новость по темеКулёмин и Коледов продлили контракты с «Салаватом Юлаевым»
Комментарии
- 14 апреля 2022
-
18:11
-
17:57
-
17:44
-
17:35
-
17:20
-
16:45
-
16:30
-
16:14
-
15:55
-
15:30
-
15:12
-
14:49
-
14:30
-
14:17
-
14:00
-
13:58
-
13:40
-
12:30
-
12:12
-
12:00
-
11:40
-
11:00
-
11:00
-
10:52
-
10:15
-
09:45
-
09:31
-
09:00
-
08:57
-
08:40
-
08:01
-
07:49
-
07:17
-
06:50
-
06:27
Партнерский контент