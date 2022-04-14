«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с форвардом Кулёминым

Уфимский «Салават Юлаев» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с нападающим Николаем Кулёминым.



Отмечается, что соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.



В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги — 2021/2202 Кулёмин принял участие в 45 матчах, набрав 27 (14+13) очков при показателе полезности «+19». В плей-офф он провёл 11 игр, забросив три шайбы при общей полезности «+1». Кулёмин стал игроком «Салавата Юлаева» летом 2021 года, подписав пробное соглашение, а позже заключив полноценный контракт.



Напомним, «Салават Юлаев» занял третье место в таблице Востока по итогам регулярки и вышел в плей-офф Кубка Гагарина — 2022, дойдя до четвертьфинала, где в шести матчах уступил челябинскому «Трактору».

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