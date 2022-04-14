СКА — ЦСКА: составы команд на решающий матч финала Западной конференции КХЛ

Стали известны составы СКА и ЦСКА на седьмой матч финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
СКА:
Юханссон (Самонов);
Ожиганов – Фантенберг, Галимов – Бардаков – Бурдасов;
Лехтонен – Робинсон, Гусев – Воробьёв – Моисеев;
Фальковский – Камалов, Волков — Комаров — Зыков;
Пыленков, Кузьменко — Хуснутдинов — Кетов, Цицюра.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Андронов – Плотников;
Киселевич – Диц, Окулов – Каменев – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Грудинин, Карнаухов — Панкратов – Абрамов, Гуськов.
Напомним, счёт в серии ничейный – 3-3.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 14 апреля 2022
-
19:41
-
19:26
-
19:25
-
18:45
-
18:11
-
17:57
-
17:44
-
17:35
-
17:20
-
16:45
-
16:30
-
16:14
-
15:55
-
15:30
-
15:12
-
14:49
-
14:30
-
14:17
-
14:00
-
13:58
-
13:40
-
12:30
-
12:12
-
12:00
-
11:40
-
11:00
-
11:00
-
10:52
-
10:15
-
09:45
-
09:31
-
09:00
-
08:57
-
08:40
-
08:01