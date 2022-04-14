СКА — ЦСКА: составы команд на решающий матч финала Западной конференции КХЛ

Стали известны составы СКА и ЦСКА на седьмой матч финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 19:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



СКА:



Юханссон (Самонов);

Ожиганов – Фантенберг, Галимов – Бардаков – Бурдасов;

Лехтонен – Робинсон, Гусев – Воробьёв – Моисеев;

Фальковский – Камалов, Волков — Комаров — Зыков;

Пыленков, Кузьменко — Хуснутдинов — Кетов, Цицюра.



ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Слепышев – Андронов – Плотников;

Киселевич – Диц, Окулов – Каменев – Григоренко;

Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;

Грудинин, Карнаухов — Панкратов – Абрамов, Гуськов.



Напомним, счёт в серии ничейный – 3-3.



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