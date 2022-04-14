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СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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18:45 Мск
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СКА — ЦСКА: составы команд на решающий матч финала Западной конференции КХЛ

СКА — ЦСКА: составы команд на решающий матч финала Западной конференции КХЛ
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Стали известны составы СКА и ЦСКА на седьмой матч финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

СКА:

Юханссон (Самонов);
Ожиганов – Фантенберг, Галимов – Бардаков – Бурдасов;
Лехтонен – Робинсон, Гусев – Воробьёв – Моисеев;
Фальковский – Камалов, Волков — Комаров — Зыков;
Пыленков, Кузьменко — Хуснутдинов — Кетов, Цицюра.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Андронов – Плотников;
Киселевич – Диц, Окулов – Каменев – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Грудинин, Карнаухов — Панкратов – Абрамов, Гуськов.

Напомним, счёт в серии ничейный – 3-3.

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