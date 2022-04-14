Экс-игрок клубов КХЛ Игорь Мусатов стал фигурантом нового уголовного дела в свой адрес

Бывший хоккеист сборной России Игорь Мусатов, ранее осуждённый на четыре года в октябре 2020 года за финансовые махинации и вышедший на свободу в октябре 2021 года, стал фигурантом нового уголовного дела.



Как сообщает РЕН ТВ, экс-игрок причастен к крупной афере с хищением средств небольшой фирмы.



Как полагают правоохранители, для хищения денег аферисты объединились в целую группу, где каждый выполнял свою роль. В 2019 году они подготовили поддельные документы о выводе доли компании ООО «Невада» из владения фирмы, зарегистрированной на Кипре. После этого попросту завладели акциями компании и вывели из неё деньги через подставные фирмы.



На одном из допросов по этому делу основной обвиняемый сдал своих подельников. Среди них оказался Игорь Мусатов. По словам задержанного, бывший хоккеист нашёл подставные фирмы, через которые деньги попали в руки злоумышленников. Всего аферистам удалось похитить 65 миллионов рублей.