Кулёмин: очень рад, что остаюсь в Уфе. У нас есть все шансы бороться за Кубок Гагарина

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин прокомментировал продление контракта с уфимским клубом.



«Переговоры шли планомерно, клуб проявил интерес. Мне тоже здесь очень комфортно, поэтому быстро пришли к общему знаменателю. Очень рад, что остаюсь в Уфе. Мне понравилась атмосфера в команде, отношение – всё вокруг делается для игроков. Особенно впечатлила поддержка болельщиков.



Задача – сыграть ещё лучше, продолжать приносить пользу команде. В этом году неплохо получалось, в следующем сезоне продолжим работу. У нас очень много молодых ребят, которые по ходу сезона сильно прибавили, поэтому задачи очень серьёзные. У нас все шансы в следующем году пройти дальше в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина», — цитирует Кулёмина официальный сайт клуба.