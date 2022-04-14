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Кулёмин: очень рад, что остаюсь в Уфе. У нас есть все шансы бороться за Кубок Гагарина

Кулёмин: очень рад, что остаюсь в Уфе. У нас есть все шансы бороться за Кубок Гагарина
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Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин прокомментировал продление контракта с уфимским клубом.

«Переговоры шли планомерно, клуб проявил интерес. Мне тоже здесь очень комфортно, поэтому быстро пришли к общему знаменателю. Очень рад, что остаюсь в Уфе. Мне понравилась атмосфера в команде, отношение – всё вокруг делается для игроков. Особенно впечатлила поддержка болельщиков.

Задача – сыграть ещё лучше, продолжать приносить пользу команде. В этом году неплохо получалось, в следующем сезоне продолжим работу. У нас очень много молодых ребят, которые по ходу сезона сильно прибавили, поэтому задачи очень серьёзные. У нас все шансы в следующем году пройти дальше в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина», — цитирует Кулёмина официальный сайт клуба.

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