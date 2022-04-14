Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бардаков и Окулов устроили драку в первом периоде матча СКА — ЦСКА

Бардаков и Окулов устроили драку в первом периоде матча СКА — ЦСКА
Комментарии

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит седьмой матч финала Западной конференции Кубка Гагарина — 2022 между СКА и московским ЦСКА. На 15-й минуте первого периода счёт ничейный — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте игры на льду произошла драка между форвардом петербургского клуба Захаром Бардаковым и нападающим ЦСКА Константином Окуловым. По её итогам оба игрока получили штраф по 2+2 минуты за грубость. Также за участие в стычке были наказаны защитник СКА Никита Камалов (2 минуты) и форвард гостей Владислав Каменев за удар клюшкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022