Бардаков и Окулов устроили драку в первом периоде матча СКА — ЦСКА
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит седьмой матч финала Западной конференции Кубка Гагарина — 2022 между СКА и московским ЦСКА. На 15-й минуте первого периода счёт ничейный — 0:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На седьмой минуте игры на льду произошла драка между форвардом петербургского клуба Захаром Бардаковым и нападающим ЦСКА Константином Окуловым. По её итогам оба игрока получили штраф по 2+2 минуты за грубость. Также за участие в стычке были наказаны защитник СКА Никита Камалов (2 минуты) и форвард гостей Владислав Каменев за удар клюшкой.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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