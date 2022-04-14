СКА — ЦСКА: команды не сумели открыть счёт в первом периоде
Поделиться
В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит седьмой матч в рамках финала Западной конференции Кубка Гагарина — 2022 между местным СКА и московским ЦСКА. По окончании первого периода команды не сумели открыть счёт — 0:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, счёт в серии ничейный — 3-3. Победитель матча сыграет в финале Кубка Гагарина 2022 года с магнитогорским «Металлургом», который оказался сильнее челябинского «Трактора» в финале Восточной конференции (4-1).
Действующим обладателем Кубка Гагарина является омский «Авангард», в финале 2021 года переигравший в серии ЦСКА (4-2).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 14 апреля 2022
-
20:36
-
20:18
-
20:07
-
19:41
-
19:26
-
19:25
-
18:45
-
18:11
-
17:57
-
17:44
-
17:35
-
17:20
-
16:45
-
16:30
-
16:14
-
15:55
-
15:30
-
15:12
-
14:49
-
14:30
-
14:17
-
14:00
-
13:58
-
13:40
-
12:30
-
12:12
-
12:00
-
11:40
-
11:00
-
11:00
-
10:52
-
10:15
-
09:45
-
09:31
-
09:00
Партнерский контент