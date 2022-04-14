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СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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18:45 Мск
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СКА — ЦСКА: команды не сумели открыть счёт в первом периоде

СКА — ЦСКА: команды не сумели открыть счёт в первом периоде
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит седьмой матч в рамках финала Западной конференции Кубка Гагарина — 2022 между местным СКА и московским ЦСКА. По окончании первого периода команды не сумели открыть счёт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, счёт в серии ничейный — 3-3. Победитель матча сыграет в финале Кубка Гагарина 2022 года с магнитогорским «Металлургом», который оказался сильнее челябинского «Трактора» в финале Восточной конференции (4-1).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является омский «Авангард», в финале 2021 года переигравший в серии ЦСКА (4-2).

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