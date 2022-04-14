Плотников открыл счёт в седьмом матче финала Западной конференции со СКА

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит седьмой матч в рамках финала Западной конференции Кубка Гагарина — 2022 между местным СКА и московским ЦСКА. На 7-й минуте второго периода гости ведут со счётом 1:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 24-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Сергей Плотников. Москвичи совершили перехват в средней зоне и провели быструю атаку. Плотников прорвался по правому флангу и бросил низом — Сергей сам же полез на пятак, продавил Лехтонена и добил шайбу в сетку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, счёт в серии ничейный — 3-3. Победитель матча сыграет в финале Кубка Гагарина 2022 года с «Металлургом», который оказался сильнее «Трактора» в финале Восточной конференции (4-1).
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