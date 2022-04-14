Кузнецов и Орлов могут пропустить следующий матч «Вашингтона» с «Торонто»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и защитник клуба Дмитрий Орлов могут пропустить следующий матч Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс».
Как сообщает в «Твиттере» журналист Саманта Пелл, оба игрока пропустили утреннюю раскатку столичного клуба. Кузнецов не вышел на лёд из-за болезни, а Орлов – из-за повреждения нижней части тела. Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт не ответил на вопрос, примут ли участие российские хоккеисты в предстоящей встрече с «Торонто».
В текущем регулярном сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 70 матчах, набрав в них 72 (23+49) балла, на счету Орлова 68 проведённых встреч, 11 заброшенных шайб и 19 голевых передач. «Вашингтон» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.
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