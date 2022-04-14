ЦСКА и «Металлург» сыграют в финале Кубка Гагарина — 2022

Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в седьмом матче финальной серии Западной конференции в рамках Кубка Гагарина – 2022 со счётом 3:0.



Подопечные Сергея Фёдорова вышли в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором сыграют с магнитогорским «Металлургом». Ранее армейцы обыграли в первом раунде «Локомотив» (4-0), а во втором – московское «Динамо» (4-0). «Магнитка» в 1/4 финала Востока оказалась сильнее «Барыса» (4-1), во втором раунде переиграла «Авангард» (4-3), а в финале Восточной конференции одержала победу над «Трактором» (4-1).



Последний раз ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина в 2019 году, в решающей серии победив «Авангард» (4-0). «Металлург» одерживал победу в Кубке Гагарина в 2014 и 2016 году, выиграв серии у «Льва» (4-3) и ЦСКА (4-3) соответственно.



Первый матч между «Металлургом» и ЦСКА состоится в понедельник, 18 апреля, в Магнитогорске.



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