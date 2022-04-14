ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина — 2022, одержав победу над СКА в седьмом матче

Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА в седьмой встрече финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Матч прошёл в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».
На 24-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Сергей Плотников. Москвичи совершили перехват в средней зоне и провели быструю атаку. Плотников прорвался по правому флангу и бросил низом — Сергей сам же полез на пятак, продавил Лехтонена и добил шайбу в сетку.
На 38-й минуте Плотников оформил дубль, шайба была засчитана после двух видеопросмотров. Слепышев объехал ворота и сделал поперечный перевод на Плотникова, который в касание бросил под перекладину! Судьи после видеопросмотра определили, что шайба полностью пересекла линию ворот. Питерцы взяли запрос на помеху вратарю, но всё было в рамках правил.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Третью шайбу в пустые ворота СКА отправил на 59-й минуте Константин Окулов.
ЦСКА в решающей серии Кубка Гагарина – 2022 сыграет с магнитогорским «Металлургом».
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