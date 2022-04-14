ЦСКА в четвёртый раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина

Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в седьмом матче финальной серии Западной конференции в рамках Кубка Гагарина – 2022 со счётом 3:0.



Подопечные Сергея Фёдорова вышли в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором сыграют с магнитогорским «Металлургом».



ЦСКА сыграет в решающей серии в четвёртый раз подряд. Ранее армейцы уступили в финале 2018 года «Ак Барсу» (1-4), в 2019 году стали обладателями трофея, переиграв «Авангард» (4-0), а в 2021 году уступили омичам (2-4). В 2020 году Кубок Гагарина не был разыгран из-за пандемии коронавируса.



Также отметим, что СКА не выходит в финал Кубка Гагарина с 2017 года.



Первый матч между «Металлургом» и ЦСКА состоится в понедельник, 18 апреля, в Магнитогорске.



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