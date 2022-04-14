ЦСКА с 2018 года не проигрывает серии плей-офф командам Западной конференции

Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в седьмом матче финальной серии Западной конференции в рамках Кубка Гагарина 2022 года со счётом 3:0.



Подопечные Сергея Фёдорова вышли в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором сыграют с магнитогорским «Металлургом».



ЦСКА не проигрывает серии плей-офф на Западе с 2018 года. В 2018 году армейцы переиграли «Спартак» (4-0), «Йокерит» (4-2) и СКА (4-2), в финале уступив «Ак Барсу» (1-4). В 2019-м ЦСКА обыграл «Витязь» (4-0), «Динамо» Москва (4-1) и СКА (4-3), в финале одержав победу над «Авангардом» (4-0).



В 2020 году розыгрыш прервался из-за пандемии коронавируса, однако армейцы успели сыграть серию с «Торпедо» и одержать победу со счётом 4-0. В 2021 году ЦСКА оказался сильнее «Спартака» (4-0), «Локомотива» (4-3), СКА (4-2), а в решающей серии уступил «Авангарду» (2-4).



Первый матч финала 2022 года между «Металлургом» и ЦСКА состоится в понедельник, 18 апреля, в Магнитогорске.