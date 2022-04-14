Кожевников: ЦСКА смотрелся живее; у СКА и со «Спартаком» игры не было

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выход ЦСКА в финал Кубка Гагарина — 2022.



«В чём ЦСКА был сильнее? Опыт. У них много игроков, у которых есть опыт финалов, и хорошая молодёжь, которая поддержала. Опыт – это очень большое дело. ЦСКА смотрелся лучше и живее.



Моментов у СКА не так уж много было. Но давайте честно, со «Спартаком» у СКА игры тоже не было. Они всё время подсаживались в третьих периодах. Просто у «Спартака» не было такой мощи. Молодая команда, что мы хотим. Жалко, что они уедут все, так я понимаю. Подбор игроков очень хороший. Думаю, на следующий год там будет очень хорошая команда.



Соответствовал ли матч статусу седьмой игры? Конечно, накал, борьба на каждом шагу. Но такого накала, как в шестой игре, сегодня не было», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.