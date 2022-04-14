Максим Сушинский поделился эмоциями от седьмого матча серии ЦСКА — СКА
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Бывший форвард ряда клубов КХЛ Максим Сушинский прокомментировал результат седьмого матча серии финала Западной конференции КХЛ ЦСКА — СКА. Москвичи одержали победу со счётом 3:0 и вышли в финал Кубка Гагарина.
«Сумасшедший матч как по накалу, так и по болению фанатов. Плюс, конечно, самоотдача от обеих команд. Я думаю, у этой пары это была одна из самых лучших игр. И скорость хорошая была, и борьба на каждом участке площадки. Мне очень понравился матч.
К сожалению, СКА проиграл, но матч выдался очень интересный! Жаль, что не получилось забить. Голов питерцам не хватило, поэтому и проиграли!» — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
ЦСКА в четвёртый раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина.
Новость по темеЦСКА в четвёртый раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина
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