Максим Сушинский поделился эмоциями от седьмого матча серии ЦСКА — СКА

Бывший форвард ряда клубов КХЛ Максим Сушинский прокомментировал результат седьмого матча серии финала Западной конференции КХЛ ЦСКА — СКА. Москвичи одержали победу со счётом 3:0 и вышли в финал Кубка Гагарина.



«Сумасшедший матч как по накалу, так и по болению фанатов. Плюс, конечно, самоотдача от обеих команд. Я думаю, у этой пары это была одна из самых лучших игр. И скорость хорошая была, и борьба на каждом участке площадки. Мне очень понравился матч.



К сожалению, СКА проиграл, но матч выдался очень интересный! Жаль, что не получилось забить. Голов питерцам не хватило, поэтому и проиграли!» — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

ЦСКА в четвёртый раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина.