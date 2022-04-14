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С. Фёдоров — о победе в серии: экстра-пас СКА вводит в небольшую панику. ЦСКА было нелегко

С. Фёдоров — о победе в серии: экстра-пас СКА вводит в небольшую панику. ЦСКА было нелегко
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги финальной серии Западной конференции. ЦСКА в семиматчевой серии обыграл СКА (4-3). В заключительном матче москвичи нанесли поражение сопернику со счётом 3:0.

«Напряжённая серия. Ребят поздравил. Готовились к этому матчу. Напряжённая игра, классный соперник, всю серию хорошо двигал шайбу. Нам пришлось нелегко, чтобы сдержать их атакующий напор. Их экстра-пас вводит соперника в небольшую панику. Очень важная игра была в Москве. Сегодня не менее важная, шансы были у обеих команд. Не были в такой ситуации в этом году. ЦСКА с победой», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с «Металлургом».

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