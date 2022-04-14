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Вячеслав Фетисов прокомментировал победу ЦСКА в серии со СКА

Вячеслав Фетисов прокомментировал победу ЦСКА в серии со СКА
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал выход ЦСКА в финал Кубка Гагарина. В полуфинале москвичи выиграли серию со СКА (4-3).

«ЦСКА грамотно сыграл в матче со СКА! Команда продемонстрировала все навыки Сергея Фёдорова — одного из лучших хоккеистов. Он сумел нацелить игру на правильный настрой и результат. Нужно было понять, как взаимодействуют игроки между собой. Первый год работает тренером, много было всякого разного. Зато растёт от игры к игре! От неудач к успеху. Самое главное для тренера — процесс, чтобы Фёдоров и дальше рос!

Впереди «Магнитка». В финале много что происходит, помимо всяких оценок. Посмотрим. Как говорится, победит сильнейший. Пускай играют», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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