«Стараюсь не мешать команде». Главный тренер ЦСКА — о подготовке к седьмой игре со СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал выход команды в финал Кубка Гагарина. В финальной серии Западной конференции ЦСКА обыграл СКА (3-0). В заключительном матче серии ЦСКА одержал победу со счётом 3:0.



«Эмоции стараюсь не испытывать. Перед каждой игрой есть нервное волнение. Думаешь о том, что забыл-не забыл. Стараюсь не мешать команде готовиться к ответственным играм. Нам помогла работа на протяжении всего сезона. Подчистили многие зоны, особенно в обороне и среднюю зону. Ребята выполнили тот объём работы, который мы хотели. Справились в важные пиковые моменты.



Победа во втором периоде? Работали над ним целый сезон. Как выяснилось, удалось сыграть правильно и насыщенно в последнем матче серии. Это положительный момент, ребята поняли, что отрезки должны быть короче, чтобы пятёрка была свежая. Рад за защитников, что редко выбрасывали шайбу, старались найти какое-то решение. Лучший второй период для нас. Рад концентрации и вниманию, о котором мы просили.



Проводил ли беседы с лидерами? Стараемся разговаривать со всей командой, и когда хорошо, и когда не очень. Работаем над этим. Реально ли улучшить большинство? Да, но надо подумать о составе на большинство. Глубоких изменений не будет, чисто территориальные», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.