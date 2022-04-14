Представитель Знарка отказался комментировать переход тренера в «Ак Барс»

Пётр Приходько, представитель тренера Олега Знарка, отказался комментировать информацию о назначении 59-летнего специалиста в казанский «Ак Барс».



«Без комментариев», — сказал Приходько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.



Напомним, в текущем сезоне «Ак Барс» занял четвёртое место в таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 уступил омскому «Авангарду» в серии со счётом 2-4. Главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов покинул свой пост, руководство приняло решение не подписывать новый контракт со специалистом.



Последним местом работы Знарка был московский «Спартак» (2019-2021), вместе с которым он дважды уступил в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.