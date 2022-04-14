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«Мне ближе Гвардиола». С. Фёдоров — о сравнении Ильи Воробьёва с Юргеном Клоппом

«Мне ближе Гвардиола». С. Фёдоров — о сравнении Ильи Воробьёва с Юргеном Клоппом
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением о предстоящем противостоянии с наставником «Металлурга» Ильёй Воробьёвым. ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв в седьмом матче полуфинальной серии СКА со счётом 3:0. Серия завершилась в пользу ЦСКА (4-3).

«После Ротенберга-Моуринью у ЦСКА впереди Воробьёв-Клопп? Гвардиола мне ближе. «Магнитка» показала, что может выигрывать в любых ситуациях. Это очень динамичная команда, здорово играет с шайбой, как СКА. Илья Петрович, может, эмоциональный, но это не влияет на команду. Только если положительно», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг проводил параллели своего пути и карьеры наставника ФК «Рома» Жозе Моуринью.

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