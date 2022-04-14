Роман Ротенберг извинился перед болельщиками СКА за поражение в финале Запада от ЦСКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в седьмом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина — 2022 с ЦСКА (0:3, 3-4).
«Сегодня очень здорово начали игру. Были моменты, много бросков. Не удалось забить. Соперник перехватил инициативу. Ребята отдали всё, что могли. Родные стены гнали команду вперёд. Поздравляю ЦСКА с победой. Они показали, что они сильнее. У нас молодая команда. Смотрим в будущее со светлой головой. Благодарю команду и персонал за хорошую работу. Хочу извиниться перед болельщиками, делали всё возможное для победы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Ранее в плей-офф КХЛ петербургский клуб обыграл минское «Динамо» (4-0) и «Спартак» (4-1).
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