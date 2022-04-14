Р. Ротенберг: не мне судить о своей работе. У СКА есть руководители
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о формировании состава на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги, а также, кто будет оценивать его работу по итогам плей-офф Кубка Гагарина.
«Есть устные договорённости, не всё решают контракты. Надеемся максимально сохранить коллектив. В СКА идёт смена поколений. Надо анализировать эти моменты. СКА всегда стремится быть на первом месте. Не мне судить о своей работе, у нас есть руководители», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, СКА занял первое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярки. В первом раунде плей-офф армейцы обыграли минское «Динамо» (4-0), во втором — «Спартак» (4-1).
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