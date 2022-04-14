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Быков — о серии ЦСКА — СКА: одним армейцам желаю хорошего отдыха, другим — удачи в финале

Быков — о серии ЦСКА — СКА: одним армейцам желаю хорошего отдыха, другим — удачи в финале
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу ЦСКА в финальной серии Западной конференции КХЛ со СКА. ЦСКА выиграл серию 4-3, заключительный матч закончился победой москвичей со счётом 3:0.

«Очень интересная, интригующая и захватывающая серия армейского дерби! Болельщики получили интересное противостояние и массу эмоций. Обе команды старались показать свои лучшие качества, но в этом сезоне москвичи были сильнее — это надо признать!

Петербуржцы старались переломить ход серии, проявляя лучшие свои качества, но… безуспешно! В этом сезоне армейцы Москвы были сильнее, и результат говорит сам за себя. Одним армейцам желаю хорошего отдыха, а другим — удачи в финале лиги!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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