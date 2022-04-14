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Форвард СКА — о нуле голов в 7-й игре: может, зациклились на слабом месте вратаря ЦСКА

Форвард СКА — о нуле голов в 7-й игре: может, зациклились на слабом месте вратаря ЦСКА
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Нападающий СКА Александр Волков подвёл итоги седьмого матча финала Западной конференции с ЦСКА (0:3).

«Серия была украшением лиги, две равные команды. Получилось, что ЦСКА выиграл. У нас большие перспективы, молодая команда, всё впереди. ЦСКА был немного поопытнее, чем мы. Отличий в настрое от НХЛ нет. Тренерский штаб сделал доскональный разбор, отличная мотивация. Настрой был запредельный – седьмая игра, играли дома.

Считали, что у Федотова слабовата нижняя часть блина, он много туда пропускал. Но он тоже делал работу над ошибками, перестроился. Смотрел, куда бросаем. Сначала нам удавалось находить пространство, потом, возможно, зациклились на этом, поэтому не могли забить», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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