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«Было очень страшно и больно». Плотников — о травме глаза в серии СКА — ЦСКА

«Было очень страшно и больно». Плотников — о травме глаза в серии СКА — ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Сергей Плотников после седьмого матча финала Запада со СКА (3:0) рассказал о травме в третьей встрече серии.

«Что мешало играть не только третьему звену? Сложно ответить. Мы — команда. В этой серии тащило одно звено, это отлично. Надеюсь, что в следующем раунде будут тащить все. Особые чувства от встречи с «Магниткой»? Было давно. Если бы акцентировал внимание, то у меня плохо бы складывался сезон. Главное, что мы в финале и можем побороться за кубок.

Моя травма? Было очень страшно и больно. Почувствовал, что кровь заливает глаз. Подумал «только бы не глаз». На мне заживает как на собаке, поэтому быстро восстановился. Очень люблю Санкт-Петербург и его жителей. Обосновался, живу тут. Здесь потрясающие болельщики, от них не ощущается негатив. Это город со своей атмосферой», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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