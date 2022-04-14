«Было очень страшно и больно». Плотников — о травме глаза в серии СКА — ЦСКА

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников после седьмого матча финала Запада со СКА (3:0) рассказал о травме в третьей встрече серии.



«Что мешало играть не только третьему звену? Сложно ответить. Мы — команда. В этой серии тащило одно звено, это отлично. Надеюсь, что в следующем раунде будут тащить все. Особые чувства от встречи с «Магниткой»? Было давно. Если бы акцентировал внимание, то у меня плохо бы складывался сезон. Главное, что мы в финале и можем побороться за кубок.



Моя травма? Было очень страшно и больно. Почувствовал, что кровь заливает глаз. Подумал «только бы не глаз». На мне заживает как на собаке, поэтому быстро восстановился. Очень люблю Санкт-Петербург и его жителей. Обосновался, живу тут. Здесь потрясающие болельщики, от них не ощущается негатив. Это город со своей атмосферой», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.