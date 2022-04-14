Хуснутдинов — о финале Запада: замечательная серия! У СКА лучшие болельщики, которых видел

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов прокомментировал поражение своей команды в финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ с ЦСКА. Седьмая встреча закончилась победой москвичей со счётом 3:0. Они выиграли серию 4-3.



«Замечательная серия, замечательная команда. Хороший сезон. Спасибо болельщикам, городу. Лучшие болельщики, которых видел. Буду ли выходить в МХЛ? Всё скажут в ближайшее время. Думаю, раньше меня узнаете. Первый плей-офф – бесценный опыт. Ребята помогли, сказали, что и как правильно делать. Цена ошибок тут очень высока. Могли пройти намного дальше, но не повезло», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с «Металлургом».