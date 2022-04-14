Хуснутдинов — о финале Запада: замечательная серия! У СКА лучшие болельщики, которых видел
Поделиться
Нападающий СКА Марат Хуснутдинов прокомментировал поражение своей команды в финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ с ЦСКА. Седьмая встреча закончилась победой москвичей со счётом 3:0. Они выиграли серию 4-3.
«Замечательная серия, замечательная команда. Хороший сезон. Спасибо болельщикам, городу. Лучшие болельщики, которых видел. Буду ли выходить в МХЛ? Всё скажут в ближайшее время. Думаю, раньше меня узнаете. Первый плей-офф – бесценный опыт. Ребята помогли, сказали, что и как правильно делать. Цена ошибок тут очень высока. Могли пройти намного дальше, но не повезло», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, в финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с «Металлургом».
Комментарии
- 14 апреля 2022
-
23:30
-
23:15
-
23:11
-
22:58
-
22:50
-
22:47
-
22:31
-
22:30
-
22:26
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:15
-
22:12
-
22:09
-
22:06
-
22:03
-
21:57
-
21:51
-
21:50
-
21:48
-
21:43
-
21:38
-
21:26
-
21:23
-
20:36
-
20:18
-
20:07
-
19:41
-
19:26
-
19:25
-
18:45
-
18:11
-
17:57
-
17:44
Партнерский контент