Геннадий Орлов объяснил, чего не хватило СКА для победы в серии с ЦСКА

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов подвёл итоги серии финала Западной конференции в рамках Кубка Гагарина — 2022 между санкт-петербургским СКА и московским ЦСКА (3-4).



«Если говорить о седьмом матче, то надо поздравить ЦСКА: они были лучше и закономерно выиграли. Видно, что команды достойны друг друга. Сама серия говорит об этом! Было интересно: зрители получили огромное удовольствие, а для хоккеистов серия выдалась выматывающей. Москвичи сегодня были более рациональные и спокойные. И вратарь у них здорово отыграл. Мне кажется, всё решила психология. Как ни странно, СКА в этой серии дома играл не очень уверенно. Наверное, влияние родных стен. Хотя обычно родные стены помогают. В команде ведь полно молодых ребят… Здесь, видимо, была слишком большая ответственность перед болельщиками.



Нужно сказать про ошибки. Даже в последний момент игрок СКА оказался без клюшки — как он без неё оказался? Ну и при смене вратаря должна быть более надёжная схема: хоккеисты получали шайбу и безответственно её теряли. Нужно быть более аккуратным, наигрывать. Побеждает тот, кто более устойчив психологически. В ЦСКА в этом плане оказались сильнее», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.