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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 14 апреля

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 14 апреля
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Сегодня, 14 апреля, состоялась одна встреча третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В седьмом матче финальной серии Западной конференции встречались санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась победой гостей со счётом 3:0. Дублем отметился Сергей Плотников, ещё одну шайбу забросил Константин Окулов.

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 7-й матч
14 апреля 2022, четверг. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Плотников (Панкратов) – 23:38 (5x5)   0:2 Плотников (Слепышев) – 37:51 (5x5)   0:3 Окулов – 58:26 (en)

Ранее в финал Кубка Гагарина вышел магнитогорский «Металлург». Первый матч решающей серии между «Магниткой» и ЦСКА состоится в понедельник, 18 апреля, в Магнитогорске.

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Таблица плей-офф КХЛ - 2022

Запад:

СКА — ЦСКА, 3-4.

Восток:

«Металлург» — «Трактор», 4-1.

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