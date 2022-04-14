Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 14 апреля

Сегодня, 14 апреля, состоялась одна встреча третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



В седьмом матче финальной серии Западной конференции встречались санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась победой гостей со счётом 3:0. Дублем отметился Сергей Плотников, ещё одну шайбу забросил Константин Окулов.

Ранее в финал Кубка Гагарина вышел магнитогорский «Металлург». Первый матч решающей серии между «Магниткой» и ЦСКА состоится в понедельник, 18 апреля, в Магнитогорске.



Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:



СКА — ЦСКА, 3-4.



Восток:



«Металлург» — «Трактор», 4-1.



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