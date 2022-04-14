Вратарь ЦСКА — о танцах в паузах: есть возможность покривляться под хорошую музыку

Голкипер ЦСКА Иван Федотов поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию Западной конференции со СКА (4-3).
«Олимпийский опыт помогает каждому, это более высокий и ответственный уровень. Зависит от игрока, как он воспринимает. Для кого-то это большой стресс, не справляется с ответственностью. Для кого-то это мотивация и возможность проявить себя. Благодарю команду и тех, кто был рядом, мне помогали. С позитивом почерпнул для себя это.
Понимал, когда приходил в ЦСКА, что будет тяжело. Новые требования, задачи, большая ответственность. Впереди непочатый край работы. Танцевал в паузах? Стараюсь спокойно относиться к напряжённым ситуациям. Давления и так хватает. Стараюсь абстрагироваться, есть возможность покривляться под хорошую музыку», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 14 апреля 2022
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