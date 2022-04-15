Михеев отметился дублем в матче с «Вашингтоном»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 3-й период, хозяева ведут – 7:2.

На 15-й минуте 2-го периода свою 6-матчевую безголевую серию прервал 27-летний российский нападающий «Торонто» Илья Михеев. Уже на старте заключительного игрового отрезка он оформил дубль, а одним из ассистентов стал соотечественник – защитник Илья Любушкин, ранее также отметившийся голом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.



Всего в нынешнем сезоне Михеев проводит свой 45-й матч, на его счету 26 (16+10) очков при коэффициенте полезности «+13» и 18 минутах штрафного времени.