Хет-трик Тарасенко и три очка Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Баффало»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2, которая стала для них 7-й кряду.
В составе «Блюз» хет-триком отметился 30-летний российский форвард Владимир Тарасенко, ещё по шайбе на счету его соотечественника Павла Бучневича, Дэвида Перрона и Брэндона Саада. За «Баффало» забрасывали Расмус Асплунд и Алекс Так.
Примечательно, что помимо трёх заброшенных шайб на счету Тарасенко и ассистентский дубль (3+2), а у Бучневича – две результативные передачи (1+2). Итого на двоих за матч они набрали шесть очков.
22-летний канадский форвард «Сент-Луиса» Роберт Томас отдал пять голевых передач за матч (0+5).
НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Асплунд (Йокихарью) – 12:20 (5x5) 1:1 Перрон (Крюг, Тарасенко) – 19:36 (5x3) 1:2 Саад (Томас, Тарасенко) – 20:17 (5x4) 2:2 Так (Пауэр, Томпсон) – 24:20 (5x5) 2:3 Тарасенко (Бучневич, Томас) – 27:18 (5x5) 2:4 Тарасенко (Крюг, Томас) – 32:45 (5x5) 2:5 Бучневич (Парэйко, Томас) – 46:18 (5x5) 2:6 Тарасенко (Бучневич, Томас) – 57:32 (5x5)
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