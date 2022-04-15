Хет-трик Тарасенко и три очка Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Баффало»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2, которая стала для них 7-й кряду.

В составе «Блюз» хет-триком отметился 30-летний российский форвард Владимир Тарасенко, ещё по шайбе на счету его соотечественника Павла Бучневича, Дэвида Перрона и Брэндона Саада. За «Баффало» забрасывали Расмус Асплунд и Алекс Так.

Примечательно, что помимо трёх заброшенных шайб на счету Тарасенко и ассистентский дубль (3+2), а у Бучневича – две результативные передачи (1+2). Итого на двоих за матч они набрали шесть очков.

22-летний канадский форвард «Сент-Луиса» Роберт Томас отдал пять голевых передач за матч (0+5).